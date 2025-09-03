SEGRE

Los Gegants estrenan un carro para transportarlos

Los Gratali presentaron el carro el pasado lunes en el centro del municipio. - EVA LLAUET

Los Gegants de Linyola ya cuentan con un carro especialmente adaptado para transportarlos. Permitirá desplazar con mayor comodidad y seguridad las figuras en sus recorridos por diferentes puntos del territorio, tanto en actos locales como en salidas a otras poblaciones. La iniciativa ha sido impulsada por la Associació Grallera i Gegantera Gratali. El proyecto no habría sido posible sin la implicación económica de empresas, entidades y particulares de Linyola, que han colaborado de manera conjunta para financiar la adquisición. Este carro, adaptado a las dimensiones y peso de los gigantes, supone además un reconocimiento al valor patrimonial e identitario que representan estas figuras de la cultura popular.

