Los Gegants estrenan un carro para transportarlos

Los Gegants de Linyola ya cuentan con un carro especialmente adaptado para transportarlos. Permitirá desplazar con mayor comodidad y seguridad las figuras en sus recorridos por diferentes puntos del territorio, tanto en actos locales como en salidas a otras poblaciones. La iniciativa ha sido impulsada por la Associació Grallera i Gegantera Gratali. El proyecto no habría sido posible sin la implicación económica de empresas, entidades y particulares de Linyola, que han colaborado de manera conjunta para financiar la adquisición. Este carro, adaptado a las dimensiones y peso de los gigantes, supone además un reconocimiento al valor patrimonial e identitario que representan estas figuras de la cultura popular.