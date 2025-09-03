Vuelve el Club de Futbol tras más de una década

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Trece años después de la desaparición del Club de Futbol El Poal, el municipio vuelve a tener un equipo amateur en competición. El conjunto, que militará en Cuarta Catalana, inicia la temporada con la ilusión de recuperar la tradición futbolística de un pueblo que fue referente en la comarca. El presidente y jugador del equipo, Ferran Giné, explicó que la última temporada en fútbol fue la 2011-2012, aunque entre 2016 y 2022 el pueblo mantuvo un equipo de fútbol sala. “Muchos jóvenes de El Poal jugábamos en equipos de los alrededores, pero había ganas de volver a tener un club propio. Hicimos una reunión con el pueblo, vimos que había apoyo, formamos la junta y ahora ya estamos cerrando la plantilla”, relató.

El equipo ya cuenta con unos 20 futbolistas. “No buscamos cracks, lo primero es el compromiso”, subraya Giné.

En el apartado económico, el club ha logrado más patrocinios de los esperados, gracias al apoyo de empresas locales y de fuera del municipio, además de la puesta en marcha de una campaña de socios.

El entrenador, Àngel Degràcia, destacó la importancia histórica del club en el fútbol regional y la ilusión con la que afronta el reto: “El proyecto me motivó desde el primer día porque nace sin condicionantes, con actitud positiva y con la idea de construir algo nuevo desde la base”. El debut en casa está previsto para el 13 de septiembre con un derbi contra el Bellvís.