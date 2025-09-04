Calles engalanadas para la Festa Major, que comienza mañana
Los vecinos de Montoliu de Lleida han engalanado calles para la Festa Major, que comienza mañana viernes. Esta iniciativa se ha convertido en tradición y atrae a numerosos visitantes. Nació hace 8 años, cuando un grupo de vecinos decoró su tramo de vía pública. El éxito fue tal que otras calles se unieron. Ahora participan más de cien personas y más de seis calles. La temática actual se inspira en Egipto, Holanda, Alicia en el País de las Maravillas y las flores.