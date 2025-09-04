Calles engalanadas para la Festa Major, que comienza mañana

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los vecinos de Montoliu de Lleida han engalanado calles para la Festa Major, que comienza mañana viernes. Esta iniciativa se ha convertido en tradición y atrae a numerosos visitantes. Nació hace 8 años, cuando un grupo de vecinos decoró su tramo de vía pública. El éxito fue tal que otras calles se unieron. Ahora participan más de cien personas y más de seis calles. La temática actual se inspira en Egipto, Holanda, Alicia en el País de las Maravillas y las flores.