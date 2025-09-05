25 años de pasión por los rallys

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Septiembre es sinónimo de rally en Cervera. Este sábado se celebra el sexto Memorial Abel Puig, una cita imprescindible para los aficionados del motor desde hace 25 años. En el año 2000 el piloto de Les Oluges Abel Puig y su copiloto, Joan Anton Grustan, de Tàrrega, fundaron la escuderia WRC Management y organizaron el primer Rally Ciutat de Cervera. “Con Abel nos unía mucho más que una amistad, éramos como un matrimonio”, asegura Grustan. Desde 1984 habían participado en varias ediciones del campeonato de España de Rallys Todo Terreno y también impulsaron el rally de Tàrrega hasta 1999.

“Queríamos recuperar los rallys de tierra en Catalunya”, explica Grustan, y por ello también organizaron campeonatos en Bellpuig, Torrefeta o Àger para crear afición. En 2013 organizaron un campeonato de España de tierra en Cervera que consiguió reunir hasta 70 coches en la capital de la Segarra. “Hasta 2018 se hizo el campeonato de España y fue una de las pruebas referentes tanto a nivel de inscritos como de organización”, afirma Dani Mayan, el vicepresidente de WRC Management. En 2020, tras el fallecimiento de Puig decidieron cambiar el nombre de rally Ciutat de Cervera por Memorial Abel Puig, en honor a su compañero.

En la edición de este año se han inscrito 47 equipos, un éxito de participación. Seite de estos coches competirán en la máxima categoría, en Rally2 y también se podrán ver algunos coches clásicos. Se trata de una prueba puntuable en el Campionat de Catalunya, no solo el de tierra sino también del absoluto. Este año participarán algunos pilotos de renombre como Sergi Pérez, Marc Comas o Albert Orriols, entre otros. En estos últimos 24 años el piloto que acumula más triunfos es Xevi Pons, con cuatro victorias.

Habrá dos tramos de tierra de 11,9 y 10,7 kilómetros y un tramo urbano que pasará por el centro de Cervera, por detrás del edificio de la Universitat. La salida del primer tramo de tierra será al mediodía desde la rotonda del cementerio, y a las 19.00 horas se correrá en el tramo urbano. El recorrido cada año es diferente y no se hará público hasta el sábado por la mañana. Finalmente, a las 20.30 se realizará la entrega de premios en la plaza de la Universitat. “La Segarra es un terreno duro”, según Mayan, pero el número de inscritos y pilotos que repiten “es un buen indicador, se crea un ambiente muy bonito”. Durante todo el día la prueba puede llegar a reunir hasta 5.000 espectadores.

El rally de Cervera cuenta con 135 miembros en la organización y con la colaboración de la Paeria de Cervera y la Diputación. Tras la prueba, la escudería se encarga de reparar los caminos por donde discurre el rally.

Según Grustan, este rally “es un homenaje a Abel, es un sentimiento y no lo podemos perder”. Reconoce que les gustaría recuperar el campeonato de España, pero para hacerlo “necesitamos más recursos por parte de las instituciones”. Por su parte, Mayan se aficionó al mundo del rally porque lo vivió desde pequeño en Cervera. Hace unos años entró a formar parte de la escudería y gracias a ello hoy se dedica al mundo del automovilismo pese haber estudiado ciencias políticas. “Yo empecé con Abel, que me enseñó todo lo que sé”, dice. La escudería también organiza el Rally de Rocafort y tests para equipos. Hoy se presentará el Memorial Abel Puig con un tardeo en el Pub La Bombolla.