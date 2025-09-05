Contenedores de Balaguer, 20 meses sin limpiarse

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El grupo municipal de ERC en Balaguer ha denunciado que los contenedores de residuos de la ciudad llevan 20 meses sin limpiarse, desde noviembre de 2023. Aseguran que esta situación ha generado malos olores, proliferación de moscas, contenedores deteriorados y un abandono del servicio público. El edil de ERC Kevin Bruqu, solicitó formalmente la documentación relativa a la facturación del servicio de limpieza de contenedores que hacía una empresa contratada por la Paeria. El acceso a las facturas permitió comprobar que la ciudad carece de este servicio desde finales de 2023, aseguraron. Añadieron que se trata de una negligencia grave en la gestión de un servicio básico. Asimismo, ERC ha difundido un vídeo de denuncia en el que se muestran varios puntos de recogida en mal estado y se exige acabar con la dejadez acumulada.