El refugio recibe 26 perros desde enero y adoptan nueve

El refugio de animales de Cervera ha registrado 26 entradas de perros y ha conseguido nueve adopciones desde principio de año. Diez canes fueron recuperados por sus propietarios y otros cuatro fallecieron por cáncer. Las instalaciones están gestionadas por la Protectora d’Animals Refugi Segarra-Cervera, que cuenta con una decena de personas voluntarias. Se hacen cargo de los perros abandonados en el municipio de Cervera y su principal objetivo es “ofrecerles un hogar provisional hasta encontrar a familias que quieran adoptarlos y puedan responsabilizarse de ellos”. Durante este período, los cuidan, los alimentan, los esterilizan y los llevan al veterinario para garantizar su bienestar.

Señalan que la Paeria de Cervera destina una partida al refugio de animales que les sirve para cubrir el 50% de los gastos. El resto lo intentan sufragar con donaciones de dinero y de materiales como pienso, latas de comida o mantas. Consideran que los refugios de animales deben ser el último recurso ante el abandono animal y creen que los ayuntamientos deberían “atacar la raíz del problema”, con campañas de sensibilización y sanciones a los propietarios que no cumplan con la normativa sobre bienestar animal.

El consell de la Segarra trabaja en el proyecto de ampliación del refugio de animales de Cervera para que pase a ser de ámbito comarcal. Está previsto que doble su capacidad y pueda acoger hasta 80 animales. La asociación, que gestiona el refugio desde 1992 de forma altruista, considera que es un proyecto “necesario” para poder atender a todos los casos de la comarca y mejorar la calidad del servicio. Recuerdan que algunos municipios de la comarca cuentan con convenios con la protectora de Òdena, pero aseguran que los pueblos más pequeños “no tienen ningún protocolo de actuación y esto dificulta la gestión de los perros en situación vulnerable”.

Asimismo, remarcan que el nuevo refugio “requerirá más personal y recursos para mantenerlo en buenas condiciones”. Y reclaman que se contemple el servicio de recogida de animales.

Primera Jornada Animalista de Cervera

La asociación Protectora d’Animals Refugi Segarra-Cervera organiza mañana la I Jornada Animalista de Cervera en el Pavelló Polivalent. El recinto abrirá puertas a partir de las 10.00 e incluirá una feria de entidades. A las 10.30 se celebrará la Passarel·la de Gossos en Adopció con el objetivo de encontrar familias interesadas en adoptar alguno de los perros del refugio. A partir del mediodía, los educadores de WhanauCan ofrecerán consejos para mejorar el paseo y la relación con los animales y Mar Moral dará una conferencia sobre comunicación animal. Por la tarde, está programado un desfile canino abierto a todo el mundo, con premios y sorteos para los participantes. A las 18.00 la Protectora de Tàrrega organizará un cuentacuentos y la jornada se cerrará con una fiesta Holi.