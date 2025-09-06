Artesanos enseñan a hacer pan y ‘coques de samfaina’

El pan artesano fue el protagonista en el taller del Blat a Taula, organizado el pasado 30 de agosto en Àger, organizado por el consell de la Noguera y el Gremi de Forners de Lleida. Tuvo lugar en el marco del proyecto Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomía 2025, bajo el lema “Paisatges d’espigues daurades”. Una treintena de personas pudieron elaborar su propio pan bajo las indicaciones de los maestros panaderos del gremio.

La jornada también contó con una degustación de distintos panes, elaborados con variedades de harina que permitieron ofrecer sabores y texturas distintas, todo ello con una oferta de embutidos de Àger. La alcaldesa, Mireia Burgués, destacó la participación, tanto de jóvenes como mayores en este taller, que tuvo como objetivo divulgar el patrimonio gastronómico local y la promoción de actividades que unen tradición, cultura y territorio. Todos los participantes recibieron una camiseta solidaria por haber asistido al taller en el Casal.

Asimismo, en Camarasa, también se celebró otro taller que tuvo como protagonista la coca de recapte. En este caso, el taller se celebró en el Casal Cívic y los asistentes pudieron elaborar una coca individual con berenjena y pimiento rojo. Los panaderos les explicaron la tradición de este producto, destacando el valor como producto identitario de Lleida.