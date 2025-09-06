El juez avala captar agua de la Séquia del Cup

El juzgado contencioso-administrativo de Lleida ha avalado que la Paeria de Balaguer continúe captando agua de la Séquia del Cup para el abastecimiento urbano, manteniendo en vigor el decreto de emergencia que autoriza esta toma. La comunidad de regantes de la Séquia del Cup de Menàrguens y Balaguer recurrirá esta resolución, según avanzó esta semana el secretario de la entidad, Aleix Ariñó.

Los regantes interpusieron un recurso frente al decreto municipal dictado por la alcaldesa, Lorena González, para garantizar el suministro de agua potable a la ciudad. Este decreto fue aprobado tras el colapso de dos bombas de captación que abastecían Balaguer directamente desde el río Segre.

Según fuentes municipales, esta decisión judicial ampara la continuidad de la captación bajo el decreto vigente, aunque reconocen que se trata de una solución “provisional” dada la situación precaria de la infraestructura. La primera edil ha defendido que, hasta que se pueda asegurar el abastecimiento mediante equipos y sistemas más estables, mantener la captación actual es “necesario” para evitar nuevas interrupciones que afecten al agua potable de la ciudad. No obstante, avanzó que el objetivo final de la Paeria es encontrar una solución definitiva a la captación y “poner fin al litigio por el agua”. Paralelamente, añadió que la Paeria trabaja en un proyecto para hacer una nueva captación y conseguir un nuevo abastecimiento para la ciudad sin tener que depender de la acequia.

Por su parte, los regantes de la Sèquia del Cup expresaron su desacuerdo con la resolución y mantienen que la Paeria de Balaguer debe asumir las responsabilidades y “pagar” las mismas tasas que otros municipios por el uso y mantenimiento de esta infraestructura.

Paralelamente, sigue en curso otra recurso contencioso-administrativo de la Paeria contra la sentencia del jurado de riego de la comunidad, que le imponía una sanción de 10.000 euros por tomar agua de regadío para abastecer la ciudad. En este contexto, se volvió a producir un corte de agua por parte de los regantes, acorde con el dictamen del jurado de riego.

El presidente de la comunidad de regantes, Josep Ros, destacó que la situación está “atascada” pero que de momento Balaguer sigue captando agua de la acequia y no paga por su uso, ni están al corriente de pago.