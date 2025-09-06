Nuevos concursos en Balaguer para encontrar interventor y tesorero

La Paeria de Balaguer se enfrenta tras las vacaciones de verano a un nuevo vacío en dos de sus puestos para el control económico y financiero municipal: la Intervención y la Tesorería.

Las dos plazas, ambas reservadas a funcionarios de habilitación estatal, han quedado sin titular en las últimas semanas, lo que ha obligado al consistorio a iniciar distintos concursos para cubrirlas. “Abrimos una convocatoria urgente en que los aspirantes a tesoreros disponían de cinco días hábiles para presentar las solicitudes que acreditasen los conocimientos necesarios para desempeñar este cargo y no se presentó nadie”, explicó la alcaldesa, Lorena González. La persona que ocupaba este puesto se fue a la Diputación de Lleida y “ahora buscamos una solución para garantizar la continuidad del servicio”, dijo. A esta vacante se suma la de Intervención. La persona que ejercía esta labor lo hacía en régimen de comisión de servicios, que concluyó el 30 de agosto.

Desde entonces La Paeria ha convocado un nuevo proceso para disponer de un nuevo interventor. Desde el consistorio subrayan que se trata de un proceso administrativo habitual cuando se producen vacantes, aunque admitieron que la coincidencia de ambas bajas en un corto espacio de tiempo representa una dificultad añadida. “La prioridad es asegurar la continuidad de los servicios municipales y la seguridad jurídica de todas las operaciones económicas”, apuntó González.

La escasez de personal cualificado y la necesidad constante de sustituir a los que se marchan han acechado al ayuntamiento de Balaguer en los últimos años. Las diferencias en la retribución entre las administraciones motivan en buena parte la movilidad.

La situación no es exclusiva de Balaguer. En los últimos años, diversos ayuntamientos de Lleida y consells comarcales han tenido que recurrir a fórmulas temporales para cubrir plazas de habilitación nacional, ante la falta de profesionales disponibles y la elevada movilidad entre administraciones.

La primera edil calificó de “drama” la situación, “que nos obliga a convocar concursos para cubrir estas plazas cuyo papel resulta imprescindible en la supervisión de presupuestos, verificación de expedientes de gasto y en la correcta aplicación de la normativa financiera”. Sin ellos, “la actividad administrativa se ve condicionada”, dijo.

El consell también busca a técnicos para dar servicio a los pueblos

La movilidad del personal de secretaría e intervención, que opta a plazas en distintas administraciones según sus preferencias de destino o promoción, obliga a los ayuntamientos a adaptarse constantemente a nuevas incorporaciones y bajas. También los consells comarcales, que prestan servicios de asistencia técnica (SAT) a los ayuntamientos de los municipios más pequeños que no disponen de estas figuras, deben ingeniárselas para disponer de personal. En la Noguera hay actualmente seis plazas de SAT y cuatro están cubiertas. El gerente, Jordi Oronich, explicó que en un mes una de estas cuatro plazas se puede quedar también vacante y es “urgente” disponer de más técnicos. Por ello, el consell hará este mes otro concurso para cubrir plazas vacantes. “Cubrimos el servicio, pero no podemos atender peticiones de ampliarlo por la amenaza de la marcha de personal a otras administraciones”, dijo.