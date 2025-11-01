Un muerto en un incendio en un edificio de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre ha muerto esta madrugada en un incendio en un edificio en la calle Comtes d'Urgell de Lleida, según ha informado Bombers de la Generalitat. El fuego afectaba a la sexta planta del inmueble y estaba completamente desarrollado cuando han llegado los efectivos. Ninguna otra persona ha resultado herida, pero los vecinos han sido desalojados y no han podido pasar la noche en sus domicilios.

La alerta ha llegado a los Bombers a las 00.53 horas. Para combatir el fuego, se han activado siete dotaciones, entre las cuales cuatro camiones de agua, la autoescalera y dos vehículos ligeros de coordinación y mando, con una veintena de efectivos. El incendio afectaba a los dos pisos de la sexta planta, y el humo y las llamas salían por el tejado.

Durante la extinción se han iniciado las tareas de búsqueda en los pisos afectados por el fuego. En el interior de uno de los dos pisos se ha localizado el cuerpo de un hombre. Se lo ha evacuado al exterior del piso, y se lo ha bajado a la quinta planta, donde el médico del SEM (Sistema de Emergències Mèdiques) ha confirmado que tenía signos incompatibles con la vida y ha certificado la muerte.

Todos los vecinos de las plantas inferiores han sido desalojados y se ha pedido a los vecinos del edificio de delante que cerraran puertas y ventanas y se confinaran al interior de sus domicilios.

A causa del incendio, los dos pisos han quemado completamente y el tejado, de vigas de madera y panel sándwich, ha quedado muy afectado. Los dos pisos de la planta inferior han quedado afectados por las filtraciones de agua de la extinción. En este sentido, se ha desplazado el técnico municipal y hasta hacer una inspección del estado del edificio para evaluar daños estructurales, los vecinos no podrán acceder al bloque. Bombers han hecho acompañamiento a fin de que pudieran recoger documentación y efectos personales.

Hasta el lugar también se han desplazado seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las tareas judiciales pertinentes y de la investigación de las causas del incendio, y tres ambulancias del SEM.