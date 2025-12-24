Los Agentes Rurales denuncian tres empresas del Pla d'Urgell y la Noguera por utilizar rodenticidas en campos frutales

Los Agentes Rurales han denunciado tres empresas agrícolas de las comarcas del Pla d'Urgell y la Noguera por utilizar venenos rodenticidas en campos frutales. El cuerpo detectó la infracción a mediados de este mes de diciembre en el marco de acciones de prospección específicas para detectar venenos en el suelo.

El uso de estos productos, diseñados para controlar plagas de roedores, está prohibido en el medio natural, especialmente para salvaguardar la vida de las especies protegidas.