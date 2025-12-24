Ayuda a dos doctoras de Lleida para la dedicación exclusiva a investigación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Dos doctoras del Arnau de Vilanova han recibido una subvención para dedicarse en exclusiva a la investigación en el IRBLleida durante 36 meses. A lo largo de este periodo, el hospital recibirá una ayuda para contratar o nombrar a personas sustitutas.

Se trata de la especialista del Servicio de Neumología de Lleida y responsable del programa de cribado del cáncer de pulmón, Jessica González, y de Sònia Gatius, facultativa especialista del Servicio de Anatomía Patológica.

Ambas presentaron una propuesta de investigación en la convocatoria de 2025 para la concesión de subvenciones del departamento de Salud. González desarrollará el proyecto Trajectòries de recuperació longitudinal després de una síndrome de distrés respiratori agut: una nova comprensió. Estudi Tenacity.

Por su parte, Gatius liderará el proyecto Dèficit de recombinació homòloga en els carcinomes endometrials d’alt grau. Biomarcadors i impacte de la heterogeneïtat tumoral.