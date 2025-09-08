El Alt Pirineu tendrá tres nuevos radares meteorológicos para prever las inundaciones en los campings

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La Generalitat prevé instalar tres nuevos radares meteorológicos en el Alt Pirineu para prever con suficiente tiempo posibles inundaciones en los campings de la zona. Es una de las principales medidas previstas en el nuevo decreto-ley que el Govern aprobará este martes con el fin de evaluar el riesgo de inundabilidad de cada camping y las medidas de protección a tomar.

La consellera de Interior, Núria Parlon, y el presidente de la Federación de Campings de Cataluña, Miguel Gotanegra, junto con los directivos de los cuerpos de emergencias y el Meteocat, han presentado el acuerdo para el nuevo decreto, junto con ERC y Comuns, y han remarcado que "no hay listas negras de campings" que tengan que cerrar. El Govern prevé ayudas a los establecimientos.

Ampliaremos la información