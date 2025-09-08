Roban material de una compañía de espectáculos de Cervera valorado en 14.000€

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La compañía Sound de Secà de Cervera, especializada en espectáculos de calle, ha sufrido un robo de material valorado en 14.000 euros en su local de ensayo, junto a la iglesia de Sant Pere el Gros. El sábado al mediodía se lo encontraron todo revuelto. Los ladrones abrieron la puerta con una pata de cabra y se llevaron altavoces, micros inalámbricos, petacas, ordenadores, el proyector, dos ukeleles, herramientas, todo el cableado del espectáculo Suma y dinero en efectivo. Según vecinos y payeses de la zona, las puertas del local estaban abiertas desde el jueves, y creen que el robo se podría haber producido el miércoles de madrugada.

La compañía llegó el miércoles tras su gira por el Reino Unido, donde realizaron 17 actuaciones en diez días, y descargaron el material. Por suerte, no se llevaron el resto de instrumentos, y podrán realizar sus espectáculos previstos hoy en Sant Quirze del Vallès y el fin de semana en Francia. Ayer lo denunciaron ante los Mossos d’Esquadra y hoy contactarán con la aseguradora. Pese a las pérdidas materiales, lamentan todo el tiempo y el trabajo echado a perder: “El cableado de Suma estaba hecho a medida”.

Cabe recordar, que el 22 de junio, un vendaval arrancó parte de la cubierta de su local.