Vuelca un camión en la C-1412b en Isona i Conca Dellà

El accidente de un camión este lunes por la mañana obliga a dar paso alternativo en la C-1412B en Biscarri, en el municipio de Isona i Conca Dellà. El vehículo ha sufrido una salida de vía por causas que se investigan y ha acabado volcado. Según el Servicio Catalán de Tráfico, el accidente se ha producido a las 09.21 horas a la altura del punto kilométrico 33 y el camionero ha resultado ileso.

