SEGRE

Vuelca un camión en la C-1412b en Isona i Conca Dellà

El camionero ha resultado ileso pero el accidente obliga a dar paso alternativo a la altura de Biscarri

El camió accidentat al nucli de Biscarri, a Isona i Conca Dellà.

El camió accidentat al nucli de Biscarri, a Isona i Conca Dellà.Bombers de la Generalitat

Lluís Serrano
Publicado por
segre

Creado:

Actualizado:

En:

El accidente de un camión este lunes por la mañana obliga a dar paso alternativo en la C-1412B en Biscarri, en el municipio de Isona i Conca Dellà. El vehículo ha sufrido una salida de vía por causas que se investigan y ha acabado volcado. Según el Servicio Catalán de Tráfico, el accidente se ha producido a las 09.21 horas a la altura del punto kilométrico 33 y el camionero ha resultado ileso.

Consulta el estado del Tráfico

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking