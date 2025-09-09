Dolors Carrere: “No podría vivir sin la pintura, es mi vida”

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Dolors Carrere tiene sus orígenes en Sevilla, aunque la infancia la pasó en Tàrrega y ahora ya lleva 40 años como vecina de La Seu. Aunque ha trabajado siempre en el mundo de la sanidad, lleva más de 20 años enamorada de la pintura y, en concreto, desde hace ahora 15, es una gran apasionada de la acuarela. Hace apenas una semana inauguró una nueva exposición en la ciudad en la que vive ahora, en la sala de La Cuina del edificio de Les Monges. Las obras, un total de 48, pueden visitarse hasta el 30 de septiembre en horario de lunes a viernes, de las 18 a las 21 horas, y los sábados, de las 10 a las 14 horas.

Carrere se inició en el mundo de la pintura mientras trabajaba en el hospital de La Seu. Entonces empezó a formarse en dibujo y pintura en una escuela de arte de Sant Julià de Lòria. Al mismo tiempo se formó en acuarela con cursos en Francia, recordó ayer.

“Es una técnica mágica, muy limpia, con la que nunca sabes lo que te acabará saliendo”, explicó. Allí trabajó codo con codo con artistas reconocidos a nivel internacional, aseguró. “Son 15 años de amor por la acuarela y todavía hoy en día continúo formándome con un curso on-line de la mano de Pablo Rubén y Vicente García”, añadió. Trabaja la técnica húmeda, con un lienzo totalmente mojado, y a partir de ahí crea paisajes fríos, urbanos, flores o playas. Se inspira a través de fotografías tomadas en sus viajes o también con la ayuda de la IA.