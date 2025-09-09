Organyà cierra una de las ferias del libro del Pirineo de más éxito

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La 29ª edición de la Fira del Llibre del Pirineu que se celebró el fin de semana en Organyà reunió a todo el sector literario y editorial pirenaico con un total de 34 editoriales, librerías y autores, demostrando un año más la potencia del certamen. El acto central fue la entrega de los Premios Literarios Homilíes d’Organyà 2025, al que han optado 267 textos originales repartidos en siete categorías.

La noia que no mirava mai als ulls, de Isabel Olestí Prats, ganó el Premi Pirineu de Narració Literària, principal referencia del certamen literario de Organyà. La obra finalista fue Travessant l’Albera, de Renaud Delisée.

El certamen Mort qui t’ha Mort de novela negra, dotado por el Gobierno de Andorra, fue declarado desierto. El premio Josep Grau i Colell de poesía se lo llevó La veu dels adeus, de José Luís García Herrera. El Premio Alt Urgell correspondió a Porta a l’inconscient, de Sara Toledo Rodríguez. El Germans Espar i Tressens fue para Love Yourself, de la leridana Marta Giné Janer. Y el Lletres de Dones, para Oh, Santa Fe, de Àngels Costa Llorca. Asimismo, el Premio Mn. Albert Vives (concedido por Òmnium Alt Urgell), se lo llevó Pep Lizandra, por su contribución a la difusión de la cultura popular y tradicional del Pirineo. El músico y activista cultural lo dedicó a toda la gente que trabaja a favor de la recuperación y mantenimiento de las tradiciones del Pirineo y catalanas. El Premio de Fotografías de Organyà 2025 fue otorgado a Una abraçada, una instantánea hecha por Miquel Nicolau Placer. También se entregaron los Premios Narieda de Redacción Infantil, a alumnos de las escuelas de la ZER Narieda.