Cuenta atrás para inaugurar la residencia de Mollerussa

Las obras de la nueva residencia Jardins Cal Castelló de Mollerussa ya han finalizado y el equipamiento se encuentra actualmente en proceso de obtención de las licencias necesarias para su puesta en marcha. La previsión es que el centro, con capacidad para 144 plazas residenciales y 30 de centro de día, abra sus puertas durante el último trimestre del año.

El nuevo complejo residencial, impulsado en el edificio histórico de Cal Castelló, ofrecerá servicios especializados de atención a personas mayores y generará alrededor de 75 puestos de trabajo directos. Entre sus objetivos figura convertirse en un referente, tanto por su capacidad asistencial como por su voluntad de integración con la vida comunitaria.

Con el fin de dar a conocer el proyecto y sus servicios, la dirección de Jardins Cal Castelló ha iniciado un ciclo de charlas informativas en municipios del Pla. Las primeras sesiones ya se han celebrado en Fondarella, el lunes y Golmés, ayer. El calendario continua hoy en Miralcamp y en las próximas semanas con nuevas citas en El Poal (19 de septiembre), Bell-lloc (22 de septiembre), Vilanova de Bellpuig (23 de septiembre), Sidamon (24 de septiembre), Torregrossa (25 de septiembre), Barbens (26 de septiembre), Vila-sana (29 de septiembre) y Bellvís (30 de septiembre). El objetivo es acercar la residencia a la ciudadanía, resolver dudas y explicar el modelo de atención que se aplicará en el centro.