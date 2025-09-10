Detenido por agredir a un hombre en la cabeza con una piedra en Alcarràs

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron la madrugada del lunes al martes en Alcarràs a un hombre de 24 años por agredir a otro con una piedra y otro objeto contundente durante una pelea. La víctima presentaba una herida abierta en la cabeza y tuvo que ser atendida por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.45 horas del lunes en la avenida Ernest Lluch de la citada localidad del Segrià cuando, por causas que se desconocen y se están investigando, hubo una discusión entre dos hombres que acabaron peleándose. En un momento dado uno de ellos cogió una piedra y golpeó al otro en la cabeza, que cayó al suelo y quedó aturdido por el impacto. Otras personas evitaron que la trifulca fuera a mayores y dieron aviso al teléfono de emergencias 112.

El autor de la agresión consiguió huir del lugar. Hasta la zona donde se produjo la agresión acudieron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y también una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que atendió al herido. Con la descripción que facilitaron los testigos de la pelea, los policías iniciaron una búsqueda por la localidad y poco tiempo después lograron localizar al presunto autor, que iba armado con un cuchillo. Los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de lesiones.