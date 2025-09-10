Detenidos por robar la carga de dos camiones en la AP-2 en Les Borges

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Unitat d’Investigació (UI) de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Mollerussa ha desmantelado un grupo criminal que se dedicaba a robar la carga de camiones estacionados en áreas de servicio con el método de los ‘teloneros’ (esta modalidad delictiva consiste en cortar las lonas para ver el tipo de carga que transportan los vehículos y, si ésta es de interés, forzar las puertas y llevársela en furgonetas de grandes dimensiones). La Policía catalana detuvo la semana pasada en Cerdanyola del Vallès y Barcelona a dos hombres y dos mujeres, de entre 21 y 46 años, como presuntos autores de varios robos y pertenencia a un grupo criminal. Todos ellos tienen antecedentes.

Las detenciones son el resultado de una investigación iniciada el 14 de mayo tras tener conocimiento de que se habían producido dos robos en camiones aparcados sendas áreas de servicio de la AP-2 en Les Borges Blanques. Al ser alertados, los Mossos acudieron al lugar y localizaron a tres sospechosos que huyeron. Poco después, los agentes hallaron una furgoneta con las matrículas tapadas con cinta americana y cargada con cajas de ventiladores de techo, cajas de hojas de afeitar y otros productos de cuidado personal que habían sustraído de los dos camiones. A raíz de ello, la Unitat de Investigació de Mollerussa se hizo cargo del caso. Las pesquisas permitieron averiguar que la furgoneta recuperada había sido robada el mismo 14 de mayo en Barcelona. Posteriormente, con los indicios recogidos en los últimos meses, se averiguó la identidad de los presuntos autores, que formaban un grupo perfectamente estructurado y dedicado a esta modalidad de robo. No se descarta que estén implicados en otros casos.