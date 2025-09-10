Récord de paradas en la quinta edición del mercado de anticuarios

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La capital del Pla d’Urgell acogerá los próximos 20 y 21 de septiembre la quinta edición de la Fira Mercat d’Antiquaris i Brocanters, un certamen que este año se presenta con cartel propio y consolidación en el calendario ferial. Su presentación contó con la presencia del alcalde y presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, el presidente de la Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, Jordi Alomà; el vicepresidente de la Fira, Joel Bastons, y el técnico, Ramon Xinxó. La muestra nació en 2020 con solo ocho expositores y ha crecido de forma constante: en la próxima contará con 34 participantes llegados de Lleida, Barcelona, Tarragona, Aragón y Logroño.

El público podrá encontrar antigüedades de más de cien años, piezas de coleccionismo, numismática, vinilos, relojes, objetos religiosos y recuerdos de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial. Según la Associació d’Antiquaris i Brocanters, el éxito radica en el filtro de calidad, que garantiza la autenticidad de las piezas.

Este certamen se celebrará en los pabellones feriales de Mollerussa coincidiendo con la feria ExpoClàssic y con actividades paralelas como la tradicional concentración de motos clásicas, la mañana del domingo 21.