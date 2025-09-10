Vermut por los 50 años de la asociación Acudam

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La asociación Acudam celebró el domingo un vermut popular que reunió a más de 200 personas entre usuarios, familias y vecinos de Mollerussa y del Pla d’Urgell. La actividad, enmarcada en los actos de conmemoración del 50 aniversario de la entidad, tuvo lugar en el espacio del servicio de viviendas de la entidad. Con esta iniciativa, Acudam quiso compartir con la comunidad un momento de convivencia y celebrar juntos medio siglo de trayectoria junto a las personas con discapacidad y sus familias. La música de la velada fue a cargo de Linos Music Experience. Uno de los momentos más destacados fue la creación de un mural de inspiración fantástica dedicado al océano y su fauna, elaborado por el grupo Art d’Inclusió de Acudam en colaboración con la muralista Judit Sanmartí. La Colla del 75 de Mollerussa se encargó del servicio de barra.