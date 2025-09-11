Más de 200 socios en el nuevo gimnasio, entre ellos, 50 de otros municipios

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Más de doscientas personas utilizan las instalaciones del nuevo gimnasio municipal que se inauguró el pasado viernes. Muchas de ellas ya usaban la sala pequeña habilitada por el consistorio, pero en menos de una semana se han apuntado medio centenar más, muchas de pueblos próximos, según explicó la alcaldesa, Rosa Pujol. El gimnasio está ubicado en la segunda planta del edificio multifuncional y tiene una superficie de 560 metros cuadrados. Ha supuesto una inversión de más de 507.000 euros, sufragados con una subvención del 250.000 del Estado y el resto con fondos propios.

Tiene dos salas independientes de 150 metros cuadrados con la posibilidad de dividirlas. Una se destina a actividades para grupos y en la segunda están colocadas las máquinas de musculación. Cuenta con vestidores adaptados y una sala destinada a fisioterapia, además de todos los servicios básicos de climatización, ventilación y prevención de incendios.