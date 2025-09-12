Dos detenidos por seis robos de cable en el antiguo complejo Masia Salat de Les Borges

El restaurante en venta al lado de Masia Salat, al fondo, está lleno de vegetación y muy degradado. - PAU PASCUAL PRAT

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes a un hombre de 44 años y una mujer de 41 años acusados de cometer seis robos con fuerza en el antiguo complejo Masia Salat. Este establecimiento, ubicado a pie de la carretera N-240 dentro del término municipal de Les Borges Blanques, se encuentra en desuso desde hace años.

La investigación se inició a principios de agosto después de una serie de robos con el mismo modus operandi. Los ladrones accedían a las instalaciones forzando puertas o ventanas para sustraer cableado eléctrico, llegando a llevarse entre 1.000 y 2.000 metros de cable en cada incursión. El valor del material robado y los daños causados en las estructuras del edificio se estiman en más de 100.000 euros.

La Unidad de Investigación de la ABP Pla d'Urgell – Garrigues consiguió identificar a los presuntos autores de los hechos después de un intenso trabajo policial que culminó con las detenciones en las localidades de Alcover y Vallmoll, en el Alt Camp. Según las indagaciones, los detenidos vendían sistemáticamente el material sustraído en diferentes centros de reciclaje de las comarcas tarraconenses.

Estrategias para dificultar el seguimiento del material robado

Los investigadores han podido determinar que los ladrones utilizaban varias tácticas para evitar la trazabilidad del cable sustraído. Entre estas estrategias destaca el fraccionamiento de las ventas en diferentes días y centros de reciclaje, alternando también los nombres en los albaranes de venta entre el hombre y la mujer. Además, variaban la presentación del material, llevando a veces el cable con el plástico protector y otras veces el cobre ya pelado.

Seis robos en poco más de un mes

A los detenidos se les imputan concretamente seis robos con fuerza perpetrados en las mismas instalaciones entre el 29 de junio y el 2 de agosto. El hombre, que cuenta con antecedentes policiales, y la mujer pasaron a disposición judicial el miércoles ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Valls.