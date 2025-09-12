El CAP de Almenar abrirá en febrero de 2026

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Las obras del nuevo Centro de Atención Primaria (CAP) de Almenar avanzan y se prevé que el nuevo edificio sanitario pueda abrir al público en febrero de 2026, según explicó la alcaldesa, Teresa Malla. La estructura del CAP ha tomado forma y ya se ha construido gran parte del equipamiento. Las obras se iniciaron en septiembre de 2024, tras casi ocho años de espera. Se ubicará en un solar entre las calles Horta y Pompeu Fabra, al lado de la N-230 para facilitar el acceso de las ambulancias y costará más de 3,3 millones de euros. Pasará de dos médicos de familia actuales a contar con cuatro cuando entre en servicio, según las previsiones de la conselleria de Salud. El local donde se encuentra el centro médico presenta numerosas deficiencias y falta de espacio. El consistorio trabaja en mejorar los accesos.