Mejoran la eficiencia energética del local social e instalan placas solares

La semana pasada terminaron los trabajos de mejora de la eficiencia energética en el local social de Massoteres. Las actuaciones han consistido en el aislamiento de la fachada, el tejado y las oberturas, la sustitución de la iluminación y la incorporación de placas solares para promover el autoconsumo compartido en los equipamientos municipales. Según el alcalde, Ramon Martí, el local podrá funcionar como refugio climático ante situaciones de calor extremo.

Las obras han tenido un coste de 130.128 euros y se adjudicaron a la empresa Ribalta i Fills. El ayuntamiento ha contado con una ayuda del departamento de Agricultura para actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático. El local social se ubica en la calle de la Font, junto a la zona deportiva, y acoge todo tipo de actividades socioculturales. Hasta hace unos años comprendía dos edificios independientes, el original del 1989 y otro que data del 1995. En 2018 se llevó a cabo una reforma para unirlos y aumentar su superficie útil.