Reformar la Universitat costará 9 millones

Un estudio encargado por el departamento de Cultura de la Generalitat cifra en 9 millones de euros el coste de la reforma integral del edificio de la Universitat, una actuación de urgencia para garantizar la continuidad de la actividad en el edificio. El documento, redactado por el arquitecto Josep Esteve, de Cervera, detalla las diferentes fases de rehabilitación con intervenciones previstas en las fachadas, los tejados y algunos espacios interiores.

El alcalde, Jan Pomés, celebró que la Generalitat, propietaria del inmueble, haya impulsado el estudio para ir poniendo “soluciones” encima de la mesa. Según el edil, su equipo de gobierno insistió desde el año 2023 en la necesidad de planificar una reforma profunda del inmueble para sanar las patologías estructurales del edificio y evitar más intervenciones de urgencia.

Cabe recordar que las lluvias del pasado 19 de abril provocaron desprendimientos en el tejado de la torre sureste de la Universitat. Una vecina alertó a la Policía Local sobre tejas a punto de caer y se desplegó un dispositivo conjunto con los Mossos d’Esquadra para acordonar la zona. La Generalitat intervino de forma urgente y destinó 48.000 euros en las obras. En enero del 2024, también se desplomó una viga de madera de uno de los campanarios y dos de los tres patios se tuvieron que cerrar al público. Además, la Generalitat instaló años atrás vallas en el interior del edificio por desprendimientos de las fachadas y del tejado.

Dignificar el edificio

El edil explicó que la ejecución de las diferentes fases de rehabilitación de la Universitat dependerá de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. “A ver si podemos dignificar la Universitat, que es lo que corre más prisa, y sacar los andamios de cara al turismo”, dice.

Desde la Paeria consideran que si no se llevan a cabo estas reformas, se pone en duda la continuidad de la actividad educativa del Institut Antoni Tarroja en el edificio. En el curso anterior también fue necesario apuntalar una viga en uno de los pasillos del centro. La Universitat también acoge la UNED, la biblioteca y los archivos comarcales y el depósito de archivos comarcales del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la UB. También es escenario de exposiciones, conferencias o conciertos, como los del Festival de Pasqua que se celebran por Semana Santa en la capital de la Segarra.

Un nuevo convenio con la Generalitat

La Paeria de Cervera y la Generalitat están trabajando en la redacción de un nuevo convenio con las instituciones que tienen actividad en el edificio para garantizar “un buen entendimiento” entre todas las partes, según explicó el alcalde, Jan Pomés. En 2011 se disolvió el Patronat de la Universitat de Cervera, y desde entonces no ha habido ningún documento que determinara los usos y las obligaciones de las diferentes instituciones implicadas. El convenio definirá la financiación y quién se debe hacer cargo del mantenimiento o de las reformas.