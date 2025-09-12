Unas 40 variedades de cerveza en la tercera edición de la Fira Birra

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Los amantes de la cerveza tienen una nueva cita indispensable en la Segarra. El próximo 20 de septiembre, la asociación cultural La Mansa organizará la tercera edición de la Fira Birra en Sant Ramon, una jornada donde se podrán degustar hasta 40 variedades de cerveza artesana y en que habrá actividades y conciertos para todos los públicos para dar la bienvenida al otoño.

Este año el certamen contará con sis cervecerías del territorio y dos de ámbito nacional: Casa Dalmases (Cervera), Lo Vilot (Almacelles), CTretze (Pallars Jussà), Bierboi (Sant Boi de Llobregat), Brewery Land (País Vasco) y Pyrene Brewing Co (Huesca).

La feria abrirá puertas a partir de las 12 del mediodía y contará con los conciertos de Pascual & Els Desnatats, The Papa’s & The Popo’s y Bad Rules, y las actuaciones de PD Sunday y PD Xena. Durante todo el día, habrá pasatiempos, birreojocs, hinchables para los más pequeños o escalabirres. La entrada anticipada tiene un precio de seis euros y se puede adquirir online a través de Entradium. En taquilla valdrá 7 euros. Con la entrada se incluye el vaso de vidrio de la feria. Para los menores de 16 años la entrada es gratuita. En la última edición se sirvieron más de 870 litros de cerveza artesana.