Projècten 80 viuendes en Bossòst
Lum verda ath projècte basic, qu’includís 34 pisi de proteccion oficiau. Es promotors demoren començar a comercializar es viuendes en 2026, damb ua execucion de 24 a 30 mesi
Er Ajuntament de Bossòst a aprovat era reparcellacion d’ua superfícia de 19.207 mètres quarrats ena qu’ei previst eth bastiment de 80 viuendes, era màger promocion deth municipi de hè ans. Se tracte deth Poligòn 1 dera unitat d’actuacion 5, delimitada peth Prat dera Marra, eth Passeig deth Portilhon, eth carrèr Sorieus e era carretèra N-230. Eth sòn desvolopament urbanistic supausarà ua inversion superiora as 1,8 milions d’èuros en òbres d’urbanizacion, taxes e tramitacion.
Eth projècte urbanistic implique tanben era cession gratuïta ar ajuntament deth 10 % deth profitament deth sector –valorat en mès de 227.000 èuros, segontes eth projècte aprovat– mejançant er autrejament de parcèlles e viuendes de proteccion oficiau. Era reparcellacion garantís atau era creacion de 13 parcèlles privades e mès de 11.420 m² dedicadi a sistèmes publics (59,46 % dera superfícia), en tot includir zònes verdes, equipaments, vialets e un sistèma idrografic.
Era distribucion dera unitat d’actuacion contèmple diferentes tipologies de bastissa. Des 80, catorze son viuendes unifamilhares de 115 mètres quarrats e 24 son pisi de 80 m². Tanben i a un conjunt de 34 pisi de proteccion oficiau de 72 m² e, fin finau, ueit viuendes unifamilhares de major superfícia, des que quate seràn de 169 m² e era rèsta de 207 m².
Cau senhalar que mès dera mitat des pisi de proteccion oficiau seràn de titularitat municipau (un 51 %), çò que permeterà ath consistòri gestionar part dera promocion coma parc public de viuenda. Eth tet edificable globau ascendís a 8.500 m², des quaus 1000 se resèrven a usatge comerciau.
Ignasi Torner Madrid, representant des promotors deth projècte, soslinhèc qu’era iniciativa nèish der “arraïtzament damb Bossòst” e deth compromís familhar, que se remonte a diuèrses generacions endarrèr, de contribusir “ath creishement d’un municipi qu’en sòn dia auec grana relevància ena Val d’Aran”. Segontes detalhèc, es viuendes poderien començar a comercializar-se en 2026, damb ua execucion d’entre dus e dus ans e miei a compdar dera aprobacion definitiva.
Era junta de compensacion, integrada pes propietaris particulars de terrens e eth consistòri, assomirà eth repartiment de cargues e beneficis deth plan, que cerque configurar un entorn urban “modèrn e foncionau”, en equilibri entre interèssi publics e privats.
Pera sua part, era bailessa der Ajuntament de Bossòst, Montse de Burgos, celebrèc era aprobacion iniciau deth plan, ara en exposicion publica, e rebrembèc qu’er accès ara viuenda ei “un problèma urgent en tota era Val”.
Destaquèc, ath delà, era importància de qu’era promocion resèrve ua partida entà un futur equipament d’usatges sociaus, çò qu’ath sòn judici convertís era operacion en “ua oportunitat non sonque residenciau, mès tanben comunitària”.