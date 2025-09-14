Polémica en Sort a raíz una recogida de firmas sobre el rocódromo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una campaña en Change.org reclama la reapertura del rocódromo municipal de Sort, actualmente fuera de servicio. Los impulsores piden que el ayuntamiento asuma su mantenimiento y permita usar las instalaciones mientras se busca una solución definitiva, destacando que la comunidad escaladora no puede quedarse sin un espacio propio. El ayuntamiento ha reaccionado con un comunicado en el que desmiente que se haya decidido el cierre del equipamiento y califica de “informaciones falsas” las afirmaciones difundidas. Explica que, tras la renuncia de la Associació Esportiva Pallars a seguir como responsable del espacio, se están encargando informes técnicos y presupuestos para su homologación y adecuación a la normativa. El consistorio asegura que su voluntad es mantener el rocódromo abierto y en condiciones de seguridad, aunque lamenta que la recogida de firmas continúe activa pese a las aclaraciones facilitadas a sus promotores.