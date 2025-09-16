La Diputación invierte en la Vall del Corb para revertir la despoblación

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Patronato de Promoción Económica ha renovado el convenio para apoyar proyectos en la Vall del Corb hasta 2027 con el objetivo de revertir la despoblación. Un ejemplo es el programa Territori de Vincles, referido a las tres comarcas que ocupa el valle: Urgell, Segarra y Conca de Barberà. El castillo de Ciutadilla acogió ayer un encuentro de instituciones impulsado por la asociación para el desarrollo integral de la Vall del Corb.