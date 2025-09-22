Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra seguían este domingo investigado las circunstancias de la muerte de los dos hombres de 74 y 33 años cuyos cadáveres fueron hallados a primera hora del sábado en un piso de la calle Puigverd de Lleida, en La Bordeta. Todavía no han trascendido detalles de la autopsia para determinar las causas del deceso.

En cuanto a los cuerpos sin vida, uno de los hombres se encontraba en el comedor y otro sentado en una silla y en avanzado estado de descomposición, por lo que la muerte se produjo días atrás. Además, los investigadores hallaron mucho desorden en la vivienda —que quedó precintada-, si bien no había señales de ventanas ni la puerta de la vivienda forzadas. De hecho, los Bomberos tardaron cerca de media hora en poder abrir la puerta, que era de seguridad.