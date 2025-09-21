Investigan la muerte de dos hombres hallados en un piso de La Bordeta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de dos hombres cuyos cadáveres fueron hallados a primera hora de la tarde de ayer en un piso de la calle Puigverd, en el barrio de La Bordeta de Lleida. Se trata de dos adultos de 74 y 33 años, que no son familia y todo apunta a que llevaban varios días sin vida. Los investigadores que acudieron al domicilio no hallaron signos externos de violencia en la primera inspección en el domicilio, pero no descartan ninguna hipótesis.

El hallazgo de los cadáveres tuvo lugar a las 14.00 horas en un piso situado en un bajo del número 8 de la calle Puigverd. Al lugar acudieron patrullas de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana, los Bomberos de la Generalitat y el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Al parecer, hacía varios días que no se sabía nada de los dos hombres. Además, la vivienda desprendía un fuerte hedor. Nadie abría la puerta por lo que tuvieron que ser los Bomberos los que derribaron la puerta para que accedieran los policías y sanitarios. Los efectivos hallaron los cuerpos sin vida de dos hombres y, por su aspecto, todo apuntaba a que llevaban días muertos. Posteriormente, los investigadores de los Mossos identificaron a las víctimas, dos hombres de 74 y 33 años. El primero sería el dueño de la vivienda. Al lugar acudieron familiares de al menos uno de ellos y tuvieron que ser atendidos por los sanitarios ante la tragedia. Alrededor de las 16.00 horas se llevó a cabo el levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Lleida donde está previsto que se les practique la autopsia que debe determinar las causas exactas del deceso. Los investigadores no hallaron signos externos evidentes de violencia si bien no descartaron ninguna hipótesis. Se entrevistaron con vecinos y familiares en búsqueda de detalles para esclarecer el caso.

Cabe recordar que el 10 de abril de 2022 fue asesinado un taxista en La Bordeta. El crimen se produjo en la calle Sifó. Ocurrió sobre las 2.30 horas de la madrugada cuando un ciudadano llamó al 112 para alertar de que había un hombre malherido a unos 50 metros de un taxi con la puerta abierta y el motor en marcha. Lo había matado un cliente que le había asestado 20 puñaladas. Tras más de un año y medio de investigación, los Mossos, en octubre de 2023, detuvieron a un joven de la Mariola de 22 años como presunto autor. Está pendiente de juicio.