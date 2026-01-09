El dandi leridano de la Boqueria de Barcelona: “Una vida de película que acabó de forma trágica”

“El leridano Ramon Cabau fue una estrella mediática en los años 60 y 70, cuando revolucionó la cocina catalana desde el Mercat de la Boqueria y con su restaurante Agut d'Avignon en Barcelona, pero la figura de este restaurador cayó en el olvido”, afirma el periodista gastronómico Marc Casanovas (Barcelona, 1979), que acaba de publicar el libro biográfico Una òpera gastronòmica. Vida i mort de Ramon Cabau, ànima de la Boqueria (Ara, Llibres).

El autor presentará mañana sábado a las 12.00 h este volumen en la librería La Fatal de Lleida, acompañado de la leridana Alba Balcells, presidenta del Institut Català del Suro.

“Cuando estaba preparando mi anterior libro, y hablando de productos gastronómicos, me enteré que Llorenç Petràs, que tenía la parada de setas más famosa de la Boqueria, reivindicó las trompetes de la mort junto con el restaurador Ramon Cabau, que fue una de las ‘almas’ del popular mercado barcelonés”, explica el autor del libro.

A partir de ahí, fruto de su olfato y curiosidad periodística, Casanovas fue investigando para sacar a la luz la historia de este leridano, que “en su época figuró entre los grandes de la cocina catalana”.

“Una vida de película, que además acabó de forma trágica, suicidándose precisamente en su amada Boqueria, el 31 de marzo de 1987, tras ingerir cianuro”, cuenta el periodista, revelando también en el libro que “Cabau sufría un trastorno bipolar, que entonces ni se diagnosticaba ni se medicaba; un día podía estar eufórico y otro caía en la depresión”.

Cabau nació en Bell-lloc d’Urgell en 1924. Tras fallecer su madre cuando él tenía apenas un mes y medio, su padre se mudó con el bebé a Lleida. Poco después, lo dejó en Barcelona, con una tía sin hijos, que había quedado viuda con una buena herencia. Estudió Farmacia (incluso regentó una) y Derecho. “Era un hombre extremadamente culto y vestía como un dandi, siempre elegante”, asegura el periodista. Cliente del restaurante Agut, acabó casándose con la hija del dueño, Paquita, y, como un ‘reto’ frente a su suegro, decidió abrir en 1962 el Agut d’Avignon, en la calle Avinyó de la ciudad condal.

Cocina de proximidad

“Quiso hacer el restaurante más moderno de Catalunya. Él no cocinaba sino que ‘conectaba’ la cocina con el comedor y creó el ‘arte’ de acudir cada mañana al mercado porque había que tocar, oler y morder los productos para los clientes. Fue pionero en tener cartas para cada estación del año, una cocina de proximidad que hoy diríamos de Km 0, y sacarse el complejo de inferioridad respecto a la cuisine francesa”.

Según Casanovas, “tenía un cheque en blanco de TV3 para presentar el programa Bona cuina en 1987, que acabó haciendo popular a Jaume Pastallé”. Pero ese mismo año, tres después de cerrar el restaurante, falleció en la Boqueria. Llegó al mercado, repartió flores a las paradistas y se tomó una pastilla de cianuro.

“Me hace ilusión presentar el libro en su tierra”

Marc Casanovas asegura que “me hace mucha ilusión presentar esta biografía en Lleida, su tierra natal, con la que mantenía relación a través de la familia, aunque reconocía que el acento leridano solo le salía por teléfono”.

El periodista destaca el homenaje en la revista dominical de SEGRE en febrero de 1987, junto a otros cuatro grandes de Lleida de la gastronomía catalana: Lladonosa, Monge, Bullich y Espinet.