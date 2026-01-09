Cultura deniega 200.000 euros para recuperar el Xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida: “un espacio de ocio y cultura para las familias”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El departamento de Cultura ha denegado una ayuda de unos 200.000 euros que el ayuntamiento solicitó para adecuar el Xalet dels Camps Elisis, de estilo modernista, para usos culturales, ya que el proyecto solo obtuvo una puntuación de 7 puntos sobre 16, uno menos que los 8 requeridos como mínimo. La Paeria ha recurrido la resolución y pide revisar la nota al alza, aunque asegura que ya tiene fondos garantizados para esta restauración.

De acuerdo con el informe de un arquitecto municipal, la Paeria considera que “no se ha valorado el estado constructivo deficiente progresivo de las bóvedas cerámicas del techo de la planta baja, que determina una actuación de urgencia para preservar la seguridad del bien patrimonial”, así como que “falta una valoración cualitativa de los ejes básicos de la intervención arquitectónica de recuperación del edificio y de su relación con los Camps Elisis”.

También argumenta que no se han tenido en cuenta “los materiales y técnicas que siguen las lógicas constructivas del elemento patrimonial y que se fundamentan en la sostenibilidad respecto a la economía de medios y en su perdurabilidad en el tiempo, requiriendo un mantenimiento mínimo”.

Finalmente, considera que tampoco se ha valorado “que la actuación asegura la activación de los valores del inmueble, implicando una gran repercusión en el territorio, teniendo en cuenta el notable valor del edificio, de su entorno y de los usos socioculturales a implementar”.

Por todo ello, el consistorio concluye que la puntuación total del proyecto debería ser de 11 puntos sobre 16, lo que superaría el mínimo exigido y lo convertiría en apto para recibir la ayuda que solicitó.

No obstante, la Paeria destaca que ya tiene garantizados 789.000 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Puosc) y que el proyecto de presupuesto municipal para 2026 contempla la cofinanciación correspondiente. “La rehabilitación del chalet modernista de los Camps Elisis es una de las prioridades del gobierno municipal en el presupuesto de 2026 para recuperarlo como espacio de ocio y cultural para las familias”, afirmó un portavoz municipal.