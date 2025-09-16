Retiran líneas eléctricas del entorno de Les Franqueses

El monasterio cisterciense de Santa María de Les Franqueses de Balaguer recuperará su entorno libre de torres y cables eléctricos, ya que Endesa está soterrando cuatro líneas de media tensión de 25 kV que actualmente cruzan el entorno del antiguo convento. Se instalarán dos nuevos circuitos subterráneos de 2.400 metros, apoyados en cinco soportes metálicos que reemplazarán las torres existentes. Gracias a ello, el monasterio quedará sin instalaciones eléctricas en sus inmediaciones y mejorará la estética del conjunto histórico, declarado bien cultural de interés nacional en 1984.

Los trabajos incluyen la instalación de cableado de última generación con mayor capacidad, para transportar más energía y garantizar el suministro ante la demanda de consumo. El edil de Entorno Natural, Guifré Ricart, explicó que además permitirá mejorar el suministro eléctrico en el Centro Histórico de Balaguer. Añadió que se trata de una actuación largamente reivindicada, prevista desde hace 14 años y que finalmente “se ha podido desencallar tras el acuerdo con propietarios de fincas”. “La actuación ayudará a evitar cortes de luz puntuales en momentos de máxima demanda en el casco antiguo”, dijo, y destacó que la inversión, de 300.000 euros, es asumida íntegramente por la compañía eléctrica. La previsión es que los trabajos duren hasta diciembre.