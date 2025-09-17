Diez años y 300 alumnos en las aulas universitarias

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Linyola celebra los diez años de las Aulas de Extensión Universitaria, que cuentan ya con 291 socios, casi el 12% de la población, y esperan superar en breve la barrera de los 300. El alcalde de Linyola, Xavier Alís, destacó la importancia del proyecto y se mostró satisfecho por la evolución de las aulas, “que se han consolidado como uno de los principales dinamizadores culturales del municipio”. El presidente de la asociación, Josep Maria Mas, detalló que este curso contará con 17 conferencias, tres espectáculos musicales, una obra de teatro y tres salidas culturales, en un programa que calificó de “especial y más completo que en años anteriores”. Entre los ponentes confirmados figuran nombres destacados como la periodista Ariadna Oltra (que inaugurará las charlas el día 4), el meteorólogo Francesc Mauri, el periodista Lluís Caelles, el doctor Eduard Estivill, el comunicador Eloi Vila y el presidente del Parlament, Josep Rull, cuya intervención se complementará con una visita institucional al Parlament y a la antigua prisión Modelo de Barcelona. La inauguración oficial será el 21 de este mes con una jornada festiva con un almuerzo con cien inscritos, un concierto de la Escola de Música y un espectáculo musical. Además, se inaugurará una exposición fotográfica con más de 120 imágenes que repasan los momentos más significativos de la historia de las aulas.

También se ha programado, por primera vez, una excursión de dos días a Teruel, destacó la vicepresidenta, Susi Caba. También habrá espacio para la información local, con las charlas del director de l’Estany, Rafel Rocaspana, así como la impartida sobre mitología y plantas medicinales, a cargo del Parc de les Olors.