En marcha las obras de acceso al nuevo polígono de Organyà

La construcción del acceso al nuevo polígono industrial de Els Vilansats de Organyà empezó ayer. Conectará la C-14 con la futura área industrial y tiene un presupuesto de 785.000 euros. El proyecto incluye ensanchar un tramo de 325 metros de la C-14 y dotarlo de un carril central de giro y carriles de aceleración y desaceleración. El consistorio espera que la nueva superficie industrial “marque un antes y un después” en la economía local.