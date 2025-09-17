Jornada para hacer visible la soledad no deseada

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa han organizado para el jueves 25 de septiembre una actividad en la plaza de l’Ajuntament con el objetivo de dar visibilidad a la soledad no deseada y promover la creación de vínculos comunitarios. La iniciativa, que forma parte de la campaña Soledades compartidas, cuyo eje central es un vídeo que recoge el testimonio de una veintena de personas de diferentes edades y trayectorias vitales, que comparten su experiencia y proponen estrategias para afrontar la soledad. La jornada incluirá una mesa redonda con la participación de protagonistas del vídeo, y continuará con un debate entre el público y miembros del Consell Social.