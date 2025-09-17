La piscina de verano de Mollerussa lleva dos años perdiendo usuarios

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Mollerussa ha cerrado la temporada de piscinas de verano tras registrar algo más de 55.000 entradas, entre los usuarios de abonos de temporada y de tiquets de un día. Es una cifra inferior a la de 2024, cuando recibió unas 58.000. En total, en los dos últimos veranos se han perdido unos 7.000 usuarios respecto a los 62.000 de 2023. La venta de abonos ha seguido esta tendencia a la baja. En 2023 se vendieron 2.835, mientras que en 2024 la cifra descendió a 2.655 y en 2025 se ha vuelto a reducir hasta los 2.554, acumulando una pérdida de 281 en dos años. En cuanto a los tiquets, en 2023 se vendieron 6.340, en 2024 bajaron a 5.427 y en 2025 fueron 5.281, lo que supone 1.059 entradas menos que hace dos veranos.

Los cursillos de verano se mantienen estables, con 500 participantes anuales, cifra que incluso ha subido ligeramente en 2025 con 515 inscritos. Por ora parte, la piscina cubierta municipal de Mollerussa reabrirá sus puertas el próximo lunes para el baño libre de los abonados. La temporada de invierno arrancará el 1 de octubre con 70 grupos en los cursos.