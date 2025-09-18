Alcaldes bloquean el proyecto del futuro Eix de Les Garrigues

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Alcaldes de la zona sur de la comarca han rechazado llevar a sus respectivos plenos municipales la propuesta de convenio entre la Diputación y la Generalitat para desarrollar el llamado Eix de Les Garrigues, que debe vertebrar la red viaria comarcal con la reforma de tres vías. Los ediles paralizan de esta manera la tramitación del proyecto, que requiere la aprobación por cada pleno municipal. El principal escollo, según indicaron ayer concejales consultados, es que uno de los tres tramos en que se divide el proyecto (el camino entre Els Torms y Bellaguarda) cuenta solo según la previsión con 2,7 millones de euros para reforzar el firme y los elementos de seguridad, sin que se plantee convertirlo en una carretera, y que posteriomente seguirá como camino municipal, por lo que su mantenimiento dependerá de los ayuntamientos. Los otros dos tramos implican una inversión superior y se quedarán en manos de Diputación y Generalitat: el proyecto contempla transformar el camino de Torrebesses a Castelldans en carretera de la red comarcal de la Generalitat (11,7 millones) y reformar la C-233 entre La Granadella y El Soleràs (4 millones).

Los alcaldes reclamaron que la conexión de Bellaguarda a Els Torms deje de ser un camino municipal y se incluya en la red viaria de la Generalitat, ya que lo contrario implica “dejar sin respuesta la demanda más urgente e histórica del sur” de la comarca. Alertaron que esta vía soporta un volumen de tráfico muy superior al que le correspondería, con el paso de vehículos de transporte escolar, del centro de servicios de la tercera edad, servicios médicos y de emergencia y de recogida de basura, bomberos y vecinos que lo utilizan como el acceso más corto a Les Borges. Los alcaldes consideran que la continuidad de esta vía como camino municipal es un agravio hacia el sur de Les Garrigues y agrava el desequilibrio territorial.

“El eje de referencia se va a Torrebesses y Castelldans”

Los alcaldes del sur de Les Garrigues criticaron que, si en la actualidad el eje viario de referencia en esta zona de la comarca es el que va de La Granadella a El Soleràs y de allí a L’Albagés, se trasladaría con la propuesta de la Diputación y la Generalitat a la carretera (actual camino) de Torrebesses a Castelldans y Les Borges Blanques. Esta “discurre por el norte y beneficia solo a una parte del territorio”, señalaron ayer en un comunicado. Creen que esto desincentivaría proyectos para revertir la despoblación. Por ello, ayer reclamaron a la Generalitat y la Diputación que replanteen el acuerdo.