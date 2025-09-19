El Ayuntamiento de Lleida ordena la suspensión cautelar de la actividad del bar Quatre Cantons

El Ayuntamiento de Lleida ha ordenado el cese cautelar de la actividad de bar del establecimiento Quatre Cantons situado en la calle Boters, en el Centro Histórico, después de que la Guardia Urbana haya requerido la inspección de la veterinaria municipal, en la cual ha detectado irregularidades y deficiencias higienicosanitarias.

Durante la inspección, se han identificado varias irregularidades, entre las cuales destaca la falta de higiene en las instalaciones y lavabos, un almacenaje inadecuado de los alimentos, algunos de ellos no identificados correctamente ni trazables, así como deficiencias a nivel de infraestructura y autocontroles.

De acuerdo con los artículos 54 y 55.1 de la Ley 18/2009, de salud pública y según los hechos constatados, se comprueba que hay riesgo para la salud y se observa el incumplimiento de los requisitos y las condiciones que establece el ordenamiento vigente en materia de salud pública. Por este motivo se ha informado al titular de que tiene que adoptar las medidas correctoras de forma inmediata.

El incumplimiento de la suspensión podría comportar el cese de la actividad, independientemente de la imposición de multas coercitivas y sanciones por las infracciones cometidas. La Guardia Urbana velará por el cumplimiento del orden de suspensión y, en caso de incumplimiento, procederá de forma inmediata al precinto del establecimiento.