Junts releva a ERC en la alcaldía

Arnau Salat, de Junts, es desde ayer el nuevo alcalde de La Floresta tras prosperar la moción de censura contra el primer edil republicano, Ignasi Arrastia. La presentaron los dos concejales de Junts, Salat y el exalcalde Jaume Setó, junto con Gema Aguado, concejala no adscrita tras dejar el grupo de ERC. La votación se saldó con los tres votos a favor de los promotores de la censura y uno en contra de Arrastia. El concejal de Esquerra Albert Farré no asistió el pleno alegando incompatibilidad de horario. La sesión tuvo lugar a las 12.00 en la pequeña sala de plenos del consistorio, abarrotada por más de una veintena de vecinos y muchos de ellos la siguieron en el pasillo.

Aguado apoyó la moción de censura presentada a primeros de mes alegando falta de transparencia y “legalidad” en la gestión municipal, en cuestiones como la restauración del castillo. También criticó la falta de respeto hacia su persona por parte de Arrastia. Por su parte, Salat argumentó que Junts se ha visto obligado a tomar esta medida por la mala gestión del gobierno municipal. Indicó que “es una situación incómoda en un pueblo pequeño, pero el objetivo es cambiar las cosas que creemos que no funcionaban y mantener lo que se hacía bien”.

Por su parte, Arrastia defendió su gestión al frente del consistorio en los últimos dos años aunque indicó que “acepto es desenlace con serenidad y orgullo por el trabajo hecho”. Tras el pleno remarcó que durante su mandato se han conseguido casi tres millones de euros en subvenciones, “una cifra que no se había visto jamás en La Floresta” y criticó que el fin de su mandato lo haya desencadenado una concejala tránsfuga. Anunció que se volverá a presentar a las municipales de 2027. Tras los comicios locales de 2023, en los que los vecinos votaron a listas abiertas (el municipio tiene 164 habitantes censados), el consistorio quedó formado por cuatro ediles de ERC, con Arrastia al frente y Setó en la oposición. Antes de que Aguado decidiera respaldar la censura, la también concejala republicana Neus Laje dimitió a mediados de julio. Lo hizo en un pleno bronco, lleno de descalificaciones y gritos entre los miembros del gobierno. En la lista republicana no había relevo para Laje, por lo que su puesto quedó cubierto por el segundo en la lista de Junts: Arnau Salat, ahora nuevo alcalde.

El pleno de la moción transcurrió tranquilo después de dos sesiones plenarias conflictivas. La de mediados de julio, en la que dimitió Laje, y la del pasado 27 agosto, que fue la desencadenante de la moción de censura, con más de cien vecinos y la presencia de los Mossos. En ese último pleno se aprobó el proyecto para restaurar el castillo, con una ayuda de 1,8 millones, tras una tramitación ralentizada desde el anterior equipo de gobierno.

La moción de moción de censura de La Floresta ha sido la cuarta en dos años em Lleida, después de las dos de Ribera d’Ondara, donde a finales de 2024 el socialista Francesc Sabanés recuperó el cargo de primer edil que había perdido en marzo relegado por Elisabet Jové, y la de Puigverd de Lleida para echar al alcalde Josep Solsona, de Junts, en julio del año pasado.