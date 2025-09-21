Ayudas “culturales y deportivas” para los trabajadores de la Diputación de Lleida: hasta 156 euros para novelas, entradas al teatro o salir a cazar

La Diputación de Lleida subvenciona a sus empleados desde la compra de novelas hasta entradas al teatro y licencias de caza y pesca. Todo ello son gastos incluidos en una línea de ayudas “culturales y deportivas” que forman parte del convenio laboral del ente provincial al menos desde 1998. Tienen una partida de 25.000 euros en el presupuesto de este año y los trabajadores pueden optar a un máximo de 156 euros por persona al año. El plazo para solicitarlas se ha abierto esta semana y se suma a otras subvenciones para la plantilla que ascienden a más de 600.000 euros.

Los empleados de la Diputación han recibido esta semana un email que les informa de que pueden pedir subvenciones para entradas a representanciones teatrales con actores o títeres, conciertos, museos, zoológicos, monumentos, ferias y parques acuáticos. También se subvenciona la compra de “novelas o libros especializados”, tanto en papel como digitales, pases de un día o abonos para piscinas, cursos para practicar deportes (desde iniciación a perfeccionamiento) y gastos asociados a ellos, que incluyen preinscripciones en eventos como maratones y caminatas, licencias de caza y pesca y cuotas federativas.

Los solicitantes deben presentar facturas para cobrar estas ayudas, que cubren hasta el 60% de un gasto máximo de 260 euros. Pueden optar a ellas tanto personal de la Diputación como de sus organismos autónomos: El Institut d’Estudis Ilerdencs, el Patronato de Turismo, el Patronato de Promoción Económica y el organismo de recaudación. Suman unas 700 personas, pero los pagos se ven limitados por la cuantía de la partida presupuestaria.

La convocatoria excluye de las subvenciones gastos como entradas de cine, compra de música, entradas a Port Aventura, compra de libros infantiles, entradas a “espectáculos deportivos” como partidos de fútbol o básquet, la cuota social de clubes y material deportivo.

Otras ayudas más cuantiosas

La línea de ayudas “culturales y deportivas” es la menos cuantiosa de las previstas en el convenio y acuerdos laborales de la Diputación. Estas subvenciones figuran en los presupuestos como “acción social” y suman este año 615.000 euros. Incluyen tratamientos dentales como implantes y prótesis, la compra de gafas y lentillas e incluso tratamientos de “medicina alternativa”, todo ello con una partida de 380.000 euros. Otra de 185.000 euros paga entre el 80% y el 100% de matrículas universitarias para trabajadores del ente provincial y sus hijos. El convenio establece que estas ayudas podrán volver a pedirse una vez más por cada asignatura suspendida. Si bien otras administraciones dan ayudas a sus empleados en Lleida, las de la corporación provincial son, con diferencia, las que más aportan a sus beneficiarios.