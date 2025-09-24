Acusado de abusar de una menor que le devolvió el gato en Balaguer

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un vecino de Balaguer se enfrenta a una petición de hasta cinco años de prisión por una supuesta agresión sexual a una niña de 15 años el 21 agosto de 2021. Los presuntos abusos habrían tenido lugar cuando la menor acudió al domicilio del acusado para devolverle su gato, que merodeaba por las mesas de la terraza del bar que su madre regentaba en la plaza del Mercadal.

El primero en declarar fue el procesado, que negó que hiciera tocamientos a la menor y que la obligara a entrar en su piso. Añadió que la chica le llevó el gato, lo cogió, le dio las gracias y cerró la puerta. Posteriormente, el tribunal escuchó la declaración que hizo la menor en fase de instrucción. La chica explicó que vio al felino en el bar y, como era día de mercado semanal, había muchos clientes, sabía que era de la familia de una compañera de instituto y fue a devolverlo, como ya había hecho otras veces. Así, relató que al abrirle la puerta y entregarle el gato, “me cogió de la mano y la puso en sus genitales, después me agarró y me besó. Intentó que entrara en casa, pero le empujé y me fui”. La chica bajó a la plaza, donde poco después la vio uno de sus tíos, al que explicó lo que le había ocurrido. El familiar subió a pedir explicaciones al hombre, según explicó ayer en la vista oral. “Me dijo que solo quería darle cariño. Incluso llegó a acercar su cara a la mía para besarme como dijo que había hecho con mi sobrina”. Lo corroboró su pareja, que también estuvo allí. Llamaron a los Mossos d’Esquadra, que acudieron al lugar. Los agentes afirmaron que vieron a la joven “afectada y angustiada” y que, de entrada, el acusado les mintió, porque les dijo que había sido él quien había bajado a recoger al gato. Por su parte, los psicólogos de Justicia dan credibilidad al relato de la denunciante.

La Fiscalía mantuvo la petición de 5 años de prisión por agresión sexual y la expulsión del Estado cuando cumpla dos terceras partes de la pena. También pidió cinco años de libertad vigilada, una orden de alejamiento durante el mismo período y una indemnización de 3.000 euros. Por su parte, la defensa solicitó la absolución por graves contradicciones en el relato de la denunciante.