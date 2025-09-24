La avería de un tren con 60 pasajeros entre Les Borges Blanques y Lleida afecta a la circulación de la R14

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La avería de un tren, con 60 pasajeros en su interior entre Les Borges Blanques y Lleida afecta a la circulación de la R14, según han informado Protección Civil y Renfe. El tren ha quedado averiado hacia las diez de la mañana a un kilómetro de la estación de la Floresta. Otro tren lo remolcará.

Esta incidencia sólo afecta a la R14 y, de momento, sólo el tren averiado, según ha indicado Renfe. Protección Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.