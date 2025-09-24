Una cincuentena de alumnos utilizan el servicio gratuito de acompañamiento hasta la escuela en Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega ha iniciado la tercera edición de ‘Caminos escolares’, el servicio gratuito de acompañamiento de niños a la escuela que se ofrece desde el consistorio. Medio centenar de alumnos disfrutan de esta iniciativa que coordina Quàlia, responsable del equipo de monitorización que recoge y devuelve a los niños a los puntos de encuentro indicados.

El objetivo de ‘Caminos escolares’ es facilitar la conciliación personal, familiar y laboral. En este sentido, la concejala de Educación, Acción Social, Ciudadanía, Feminismos y Vivienda, Alba Castellana, ha afirmado que “se trata de un plus que contribuye a desmasificar de coches el entorno de los centros escolares, potenciar una vida más saludable yendo caminando a la escuela y mejorar la conciliación familiar”. Según Castellana, el servicio está “plenamente consolidado” como una herramienta útil para las familias”.

Por su parte, Natàlia Fernández, coordinadora de ‘Caminos escolares’ de Quàlia, ha destacado que el proyecto “mejora la autonomía del alumnado, ya que no dependen de los familiares para ir hacia la escuela, fomenta la movilidad a pie para un estilo de vida más saludable y ayuda a crear vínculos entre niños de un mismo barrio que no se conocían porque van a las escuelas diferentes al mismo tiempo que ofrece una mejor conciliación familiar”.

Jael y Noa, dos de las usuarias de ‘Caminos escolares’, han explicado que la iniciativa permite que los padres puedan ir a trabajar más bien y no vayan tan estresados”. Las dos han asegurado que “nos lo pasamos muy bien y hacemos nuevos amigos”.

El programa de acompañamiento es específico para niños de I3 en 6.º (de 3 a 12 años) y ofrece cinco rutas que conectan los diferentes barrios de la ciudad con las escuelas Maria Mercè Marçal, Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Vedruna y Pia. Todas empiezan el recorrido a las 8 y media de la mañana con llegada a las escuelas a las 9 de la mañana, a excepción de la ruta del barrio del Maset que empieza en ¼ de 9 de la mañana. Los trayectos de vuelta son a partir de las 4 y media de la tarde.

Las inscripciones a ‘Caminos escolares’ continúan abiertas a través del número WhatsApp 607 35 37 16 o mediante este formulario.

‘Caminos escolares’ es una de las medidas que el Ayuntamiento de Tàrrega lleva a cabo dentro del marco del programa ‘Tiempo para Cuidados’, el cual facilita la conciliación de las familias. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Igualdad y el Departamento de Igualdad y Feminismos a través de un convenio interadministrativo firmado con el Consejo Comarcal del Urgell.