Las hijas del acusado de abusar de una menor en Vielha declaran en el juicio que también lo han denunciado por hechos similares

La Audiencia de Lleida ha juzgado este miércoles a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años, amiga de sus hijas, en Vielha. Durante la vista, la Fiscalía y la acusación particular han mantenido que en junio de 2019 el procesado hizo tocamientos a la menor en la sala de bolos que regentaba y, posteriormente, en su domicilio. El hombre se enfrenta a penas de hasta 6 años de prisión por un supuesto delito de abuso sexual a una menor de 16 años. Por su parte, él lo ha negado y la defensa ha pedido la absolución. Las dos hijas del acusado han declarado que no vieron los presuntos tocamientos, pero han admitido que es posible que existieran porque ellas también denunciaron a su padre por hechos similares unos años más tarde.