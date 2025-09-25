Firauto expondrá en Balaguer más de 200 vehículos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Balaguer acogerá los días 17, 18 y 19 de octubre la 33 edición de Firauto, la feria del vehículo de ocasión. Organizada por Fira Balaguer, ofrecerá una amplia exposición de más de 200 vehículos revisados y con garantía. La feria abrirá puertas el viernes por la tarde y seguirá el sábado y el domingo en horario de mañana (de 10 a 14 horas) y de tarde (de 16 a 20 horas). Además de los vehículos de ocasión, el certamen incluirá una muestra de autocaravanas, remolques, maquinaria industrial y complementos y servicios relacionados con el mundo del motor. Uno de los espacios más destacados será el Mercat de la Ganga, donde se ofrecerán vehículos por menos de 6.000 euros.

Ese mismo fin de semana, concretamente el sábado día 18, Balaguer celebrará la 35 edición de la Festa de la Bicicleta, una marcha popular en dos ruedas para todas las edades. Además, la actividad se complementará entre semana con reBICIcla, un programa escolar dirigido al alumnado de primaria y secundaria de Balaguer en la que cientos de bicicletas circularán por las principales vías de la ciudad. El domingo 19 se celebrará la prueba deportiva de Les 3 Ermites, un monográfico de modalidad BTT que recorrerá las principales ermitas de la Noguera.