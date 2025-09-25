SEGRE

Rescates de montañeros en la Vall de Boí y la Val d’Aran

Imagen del refugio de los Pompièrs d'Aran. - POMPIÈRS D'ARAN

REDACCIÓ

El GRAE de los Bomberos de la Generalitat rescató ayer por la tarde a un montañero de 59 años que se lesionó cuando hacía una ruta en el lago de Contraix, en Aigüestortes, en la Vall de Boí. Fue evacuado en helicóptero al hospital de Vielha. Por otra parte, los Pompièrs d'Aran rescataron el lunes por la noche a una persona herida que se encontraba en el refugio de Colomers, en Aigüestortes, en Salardú (foto). Tuvieron que hacerlo por tierra.

