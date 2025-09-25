Rescates de montañeros en la Vall de Boí y la Val d’Aran

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El GRAE de los Bomberos de la Generalitat rescató ayer por la tarde a un montañero de 59 años que se lesionó cuando hacía una ruta en el lago de Contraix, en Aigüestortes, en la Vall de Boí. Fue evacuado en helicóptero al hospital de Vielha. Por otra parte, los Pompièrs d'Aran rescataron el lunes por la noche a una persona herida que se encontraba en el refugio de Colomers, en Aigüestortes, en Salardú (foto). Tuvieron que hacerlo por tierra.